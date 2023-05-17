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Semra Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti

Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 17 Mayıs Çarşamba günü 3. gün yarışmacısı Semra Hanım oldu. 33 yaşında Bekar 1 çocuk annesi olan Semra Hanım'ın mesleği hemşirelik. Semra Hanım bugün hazırladığı özel menüsüyle Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 3. gün yarışmacısı olarak yarışacak.