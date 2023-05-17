Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 17 Mayıs Çarşamba günü 3. gün yarışmacısı Semra Hanım oldu. 33 yaşında Bekar 1 çocuk annesi olan Semra Hanım'ın mesleği hemşirelik. Semra Hanım bugün hazırladığı özel menüsüyle Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 3. gün yarışmacısı olarak yarışacak.
1. gün yarışmacısı : Yasemin Hanım
2. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım
3. gün yarışmacısı : Semra Hanım
4. gün yarışmacısı : Erman Bey
5. gün yarışmacısı : Davut Bey
Semra Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;
Neslihan Hanım'ın, Semra Hanım'ın verdiği puan=
Davut Bey'in, Semra Hanım'ın verdiği puan=
Yasemin Hanım'ın,Semra Hanım'ın verdiği puan=
Erman Bey'in, Semra Hanım'ın verdiği puan=
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi