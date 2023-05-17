Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 17 Mayıs Çarşamba günü 3. gün yarışmacısı Semra Hanım oldu. 33 yaşında Bekar  1 çocuk annesi olan Semra Hanım'ın mesleği hemşirelik. Semra Hanım bugün hazırladığı özel menüsüyle Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 3. gün yarışmacısı olarak yarışacak.

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1. gün yarışmacısı :  Yasemin Hanım

2. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

3. gün yarışmacısı : Semra Hanım

4. gün yarışmacısı : Erman Bey

5. gün yarışmacısı : Davut Bey

17 Mayıs Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semra Hanım kaç puan aldı? - Haberler

Semra Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Neslihan Hanım'ın, Semra Hanım'ın verdiği puan= 
Davut Bey'in, Semra Hanım'ın verdiği puan= 
Yasemin Hanım'ın,Semra Hanım'ın verdiği puan= 
Erman Bey'in, Semra Hanım'ın verdiği puan= 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi