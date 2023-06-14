TV 8'de büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen popüler yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in heyecanla beklenen sezon finali yaklaşıyor. Programın sunucusu Zuhal Topal ve ekibi, bir süre ara verdikten sonra yeni sezon için hazırlıklara başlamaya hazırlanıyor. İzleyiciler, sezon finalinin ne zaman gerçekleşeceğini ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sezon Finali 2023 Ne Zaman?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, sezon finalinin tam tarihi ve yayın saati hakkında henüz net bir tarih verilmedi. Programın yapımcıları ve TV 8 kanalı, sezon finali ve yayın saatlerine yönelik bilgiler önümüzdeki günlerde netleşecek.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büyük Para Ödülü Ne Kadar?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, gündüz kuşağında yayınlanan programlar arasında en yüksek para ödülünü sunan bir yemek yarışmasıdır. Programdaki yarışmacılar, lezzetli yemeklerini sunarken aynı zamanda büyük bir ödül olan para miktarını kazanma fırsatı sunuyor.

Cuma günleri gerçekleşen finalde, yarışmacılar hafta boyunca topladıkları puanları göz önünde bulundurarak büyük ödül olan 50.000 TL'yi kazanmak için mücadele ediyorlar. En yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi olma şansını alıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz alışveriş parası ne kadar?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışmacılara market alışverişi için tahsis edilen miktar 1.250 TL'dir. Bu miktar, yarışmacıların programda hazırlayacakları yemekler için gerekli malzemeleri satın alabilmeleri için sağlanmaktadır. Yarışmacılar, bu belirlenen tutar çerçevesinde alışveriş yaparak, kendi tariflerini oluşturmak ve yemeklerini sunmak için gerekli malzemeleri market alışverişi sırasında kullanmaktadır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hangi semtte çekiliyor?

2020 yılında tüm dünyada etkili olan salgın hastalık Kovid 19 nedeniyle Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı ekibi, daha steril bir çekim ortamı sağlamak amacıyla özel bir lüks villa kiraladı. Çekimlerin gerçekleştirildiği villa, Beykoz'da bulunmaktadır.