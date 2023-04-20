TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın dördüncü gün yarışmacısı,fizyoterapist Mikail Kaplan oldu. 20 Nisan 2023 Perşembe, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Mikail Bey, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak. 

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : İlknur Barak (aşcı)

2. gün yarışmacısı :  Hasret Erdoğan( Türkücü)

3. gün yarışmacısı : Elif Uyanık Gül 

4. gün yarışmacısı : Mikail Kaplan (Fizyoterapist)

5. gün yarışmacısı : Hüseyin Kaya (Fotoğrafçı)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mikail Kaplan Kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşındadır? - FenoReporter

Mikail Bey'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir

Hüseyin Bey'in,  Mikail Bey'e verdiği puan= 
Hasret Hanım'ın, Mikail Bey'e verdiği puan= 
Elif Hanım'ın, Mikail Bey'e verdiği puan= 
İlknur Hanım'ın, Mikail Bey'e verdiği puan= 

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi