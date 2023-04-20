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Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, altını kim kazandı? 21 Nisan Perşembe 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, altını kim kazandı? 21 Nisan Perşembe 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu

Mikail Bey'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir

Bu haftanın yarışmacıları:

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in bu haftanın dördüncü gün yarışmacısı,fizyoterapist Mikail Kaplan oldu. 20 Nisan 2023 Perşembe, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'te Mikail Bey, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.