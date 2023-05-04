Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki 4. gün yarışmacısı İrem Hanım, oldu. 21 yaşında nişanlı olan İrem, uzaktan aşçılık eğitimi alıyor. Nişanlısı Ali'nin annesini telefondan engellediğini gülerek anlatan İrem," Aileden herkesi engelledim. Babamı nezarethaneye attırdım" ifadelerini kullandı.
1. gün yarışmacısı : Yeliz Güven
2. gün yarışmacısı : Enes Bey
3. gün yarışmacısı : Ebru Hanım
4. gün yarışmacısı : İrem Hanım
5. gün yarışmacısı : Ferhat Bey
İrem Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde belli olacak;
Yeliz Hanım'ın,İrem Hanım'a verdiği puan=
Ferhat Bey'in, İrem Hanım'averdiği puan=
Ebru Hanım'ın, İrem Hanım'a verdiği puan=
Enes Bey'in, İrem Hanım'a verdiği puan=
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi