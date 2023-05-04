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İrem Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde belli olacak;

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in bu haftaki 4. gün yarışmacısı İrem Hanım, oldu. 21 yaşında nişanlı olan İrem, uzaktan aşçılık eğitimi alıyor. Nişanlısı Ali'nin annesini telefondan engellediğini gülerek anlatan İrem," Aileden herkesi engelledim. Babamı nezarethaneye attırdım" ifadelerini kullandı.

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