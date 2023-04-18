TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın ikinci gün yarışmacısı, 24 yıl evli kaldıktan sonra boşanan 1 çocuk annesi türkücü Hasret Uyanık oldu. 18 Nisan 2023 Salı , Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Hasret Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak. 

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : İlknur Barak (aşcı)

2. gün yarışmacısı :  Hasret Erdoğan( Türkücü)

3. gün yarışmacısı : Elif Uyanık Gül 

4. gün yarışmacısı : Mikail Kaplan (Fizyoterapist)

5. gün yarışmacısı : Hüseyin Kaya (Fotoğrafçı)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasret Erdoğan Kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşındadır? - FenoReporter

Hasret Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir.

Hüseyin Bey'in,  Hasret Hanım'a verdiği puan= 
Elif Hanım'ın, Hasret Hanım'a verdiği puan= 
Mikail Bey'in, Hasret Hanım'a verdiği puan= 
İlknur Hanım'ın, Hasret Hanım'a verdiği puan= 

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi