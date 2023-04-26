Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

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Gülizar Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, altını kim kazandı? 26 Nisan Çarşamba 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, altını kim kazandı? 26 Nisan Çarşamba 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu

Bu haftanın yarışmacıları:

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in bu haftanın 3. gün yarışmacısı, aslen Afyon'lu Gülizar Hanım oldu. 26 Nisan 2023 Çarşamba, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'te Gülizar Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.