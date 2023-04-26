TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın 3. gün yarışmacısı, aslen Afyon'lu Gülizar Hanım oldu. 26 Nisan 2023 Çarşamba, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Gülizar Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak. 

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Aycan Kapıcı

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, altını kim kazandı? 26 Nisan Çarşamba 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, altını kim kazandı? 26 Nisan Çarşamba 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu

2. gün yarışmacısı : Betül Arslantaş

3. gün yarışmacısı : Gülizar Hanım

4. gün yarışmacısı : Tolga Bey

5. gün yarışmacısı : Faysal Bey

Yemekteyiz kim kazandı,hangi yarışmacı? 27 Ocak 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftalık puan durumu açıklandı mı? - Galeri - Yaşam

Gülizar Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Tolga Bey'in, Gülizar Hanım'a verdiği puan= 
Betül Hanım'ın, Gülizar Hanım'a verdiği puan= 
Faysal Hanım'ın, Gülizar Hanım'a verdiği puan= 
Aycan Hanım'ın, Gülizar Hanım'a verdiği puan= 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi