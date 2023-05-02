TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı, 23 yaşında Enes Sevgi oldu. 7 yıldır aşcılık yaptığını belirtten Enes Bey, hazırladığı özel menüsüyle 2 Mayıs Salı günü bugün yarışacak.

1. gün yarışmacısı : Yeliz Güven

2. gün yarışmacısı : Enes Bey

3. gün yarışmacısı : Ebru Hanım

4. gün yarışmacısı : İrem Hanım

5. gün yarışmacısı : Ferhat Bey

Ferhat Bey'in kilosunu eleştiren Enes Bey, "Size o sos fazla bile" sözüne Zuhal Topal araya girerek, "Ben böyle bir terbiyesizliği kabul edemem" diyerek Enes Bey'in Ferhat Bey'den özür dilemesini istedi.

Enes Bey'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar;

Yeliz Hanım'ın, Enes Bey'e verdiği puan= 5

Ferhat Bey'in, Enes Bey'e verdiği puan= 5

İrem Hanım'ın, Enes Bey'e verdiği puan= 6

Ebru Hanım'ın, Enes Bey'e verdiği puan= 5

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi