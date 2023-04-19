TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın üçüncü gün yarışmacısı, 28 yaşında 6 yıldır evli olan Elif Uyanık Gül oldu. 19 Nisan 2023 Çarşamba, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Elif Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak. 

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : İlknur Barak (aşcı)

2. gün yarışmacısı :  Hasret Erdoğan( Türkücü)

3. gün yarışmacısı : Elif Uyanık Gül 

4. gün yarışmacısı : Mikail Kaplan (Fizyoterapist)

5. gün yarışmacısı : Hüseyin Kaya (Fotoğrafçı)

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Hanım kimdir? 19 Nisan günü yarışan Elif Uyanık Gül kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? - Haberler

Elif Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Hüseyin Bey'in,  Elif Hanım'a verdiği puan= 
Hasret Hanım'ın, Elif Hanım'a verdiği puan= 
Mikail Bey'in, Elif Hanım'a verdiği puan= 
İlknur Hanım'ın, Elif Hanım'a verdiği puan= 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi