Muhammed Yakut kimdir? Diyarbakırlı Muhammed Yakut kimdir, ne iş yapar?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer el ele

2023'te Türkiye'de satılan en iyi traş makinesi hangisidir ve özellikleri nelerdir?

İkinci Sedat Peker vakası mı? Muhammed Yakut’tan şok iddia!

Ankaralı Okşan Kimdir? Sosyal medya Melih Gökçek ile Ankaralı Okşan iddialarıyla çalkalandı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Elif Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Bu haftanın yarışmacıları:

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in bu haftanın üçüncü gün yarışmacısı, 28 yaşında 6 yıldır evli olan Elif Uyanık Gül oldu. 19 Nisan 2023 Çarşamba, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'te Elif Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.