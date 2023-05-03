Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki 3. gün Ebru Kozan, yarışacak. 29 yaşında bekar olan Ebru Hanım'ın mesleği solistlik. Masada sessiz halleriyle dikkat çeken Ebru Kozan 3 Mayıs Çarşamba günü hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.
1. gün yarışmacısı : Yeliz Güven
2. gün yarışmacısı : Enes Bey
3. gün yarışmacısı : Ebru Hanım
4. gün yarışmacısı : İrem Hanım
5. gün yarışmacısı : Ferhat Bey
Ebru Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar;
Yeliz Hanım'ın, Ebru Hanım'a verdiği puan=
Ferhat Bey'in, Ebru Hanım'averdiği puan=
İrem Hanım'ın, Ebru Hanım'a verdiği puan=
Enes Bey'in, Ebru Hanım'a verdiği puan=
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi