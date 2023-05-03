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Ebru Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar;

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki 3. gün Ebru Kozan, yarışacak. 29 yaşında bekar olan Ebru Hanım'ın mesleği solistlik. Masada sessiz halleriyle dikkat çeken Ebru Kozan 3 Mayıs Çarşamba günü hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.