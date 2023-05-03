Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki 3. gün Ebru Kozan, yarışacak. 29 yaşında bekar olan Ebru Hanım'ın mesleği solistlik. Masada sessiz halleriyle dikkat çeken Ebru Kozan 3 Mayıs Çarşamba günü hazırladığı özel menüsüyle yarışacak. 

1. gün yarışmacısı : Yeliz Güven

2. gün yarışmacısı : Enes Bey

3. gün yarışmacısı : Ebru Hanım

4. gün yarışmacısı : İrem Hanım

5. gün yarışmacısı : Ferhat Bey

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Kozan Kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşındadır? - FenoReporter

Ebru Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar;

Yeliz Hanım'ın, Ebru Hanım'a verdiği puan= 
Ferhat Bey'in, Ebru Hanım'averdiği puan= 
İrem Hanım'ın, Ebru Hanım'a verdiği puan= 
Enes Bey'in, Ebru Hanım'a verdiği puan= 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi