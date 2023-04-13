TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın dördüncü gün yarışmacısı, Adanalı Dilber Hanım oldu. 13 Nisan 2023 Perşembe , Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Dilber Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım(Pastacı)
2. gün yarışmacısı : Anıl Bey (Bilgisayar Mühendisi)
3. gün yarışmacısı : Sinem Hanım (Pastacı)
4. gün yarışmacısı : Dilber Hanım
5. gün yarışmacısı : Harun Bey (Restoran Müdürü)
Dilber Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar:
Harun Bey'in Dilber Hanım'a puanı :
Sinem Hanım'ın Dilber Hanım'a puanı:
Anıl Bey'in Dilber Hanım'a puanı:
Zeynep Hanım'ın Dilber Hanım'a puanı:
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi