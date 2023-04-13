A 101'de bu hafta neler var? A 101 aktüel katalogdaki indirimli ürünler - 13 Nisan Perşembe 2023

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Dilber Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar:

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in bu haftanın dördüncü gün yarışmacısı, Adanalı Dilber Hanım oldu. 13 Nisan 2023 Perşembe , Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Dilber Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.