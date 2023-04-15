A 101'de bu hafta neler var? A 101 aktüel katalogdaki indirimli ürünler - 13 Nisan Perşembe 2023

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Haftanın birincisi 50 bin TL'nin sahibi 30 puanla Sinem Hanım oldu.

Bu haftanın yarışmacıları:

TV8 ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi 14 Nisan Cuma final günü puanları belli oldu. Rakiplerinden 22 puan alan Zuhal Topal'dan 8 puan alarak toplamda 30 puana ulaşarak 50 bin TL para ödülünü Sinem Hanım kazandı.