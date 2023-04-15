TV8 ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi 14 Nisan Cuma final günü puanları belli oldu. Rakiplerinden 22 puan alan Zuhal Topal'dan 8 puan alarak toplamda 30 puana ulaşarak 50 bin TL para ödülünü Sinem Hanım kazandı.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım(Pastacı)

2. gün yarışmacısı : Anıl Bey (Bilgisayar Mühendisi)

3. gün yarışmacısı : Sinem Hanım (Pastacı)

4. gün yarışmacısı : Dilber Hanım

5. gün yarışmacısı : Harun Bey (Restoran Müdürü)

Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu 14 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 50 bin TL para ödülünü kim aldı İşte Yemekteyiz haftanın puan durumu

 Yarışmacıların aldığı toplam puanlar:

Harun Bey'in puanı: Rakiplerinden 18 puan, Zuhal Topal'dan 5 puan alarak 23 puana ulaştı.

Sinem Hanım'ın puanı: Rakiplerinden 22 puan, Zuhal Topal'dan 8 puan alaralarak 30 puana ulaştı.

Dilber Hanım'ın puanı: Rakiplerinden 23 puan alan, Zuahl Topal'dan 6 puan alarak 29 puana ulaşan

 Zeynep Hanım'ın puanı:  Rakiplerinden 22 puan alan Zuhal Topal'dan 6 alan yarışmacı 28 puana ulaştı.

Anıl Bey'in puanı: Rakiplerinden 23 puan alan, Zehal Topal'dan 6 puan alarak 29 puana ulaştı.


Haftanın birincisi 50 bin TL'nin sahibi 30 puanla Sinem Hanım oldu.

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi