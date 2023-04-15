TV8 ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi 14 Nisan Cuma final günü puanları belli oldu. Rakiplerinden 22 puan alan Zuhal Topal'dan 8 puan alarak toplamda 30 puana ulaşarak 50 bin TL para ödülünü Sinem Hanım kazandı.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım(Pastacı)
2. gün yarışmacısı : Anıl Bey (Bilgisayar Mühendisi)
3. gün yarışmacısı : Sinem Hanım (Pastacı)
4. gün yarışmacısı : Dilber Hanım
5. gün yarışmacısı : Harun Bey (Restoran Müdürü)
Yarışmacıların aldığı toplam puanlar:
Harun Bey'in puanı: Rakiplerinden 18 puan, Zuhal Topal'dan 5 puan alarak 23 puana ulaştı.
Sinem Hanım'ın puanı: Rakiplerinden 22 puan, Zuhal Topal'dan 8 puan alaralarak 30 puana ulaştı.
Dilber Hanım'ın puanı: Rakiplerinden 23 puan alan, Zuahl Topal'dan 6 puan alarak 29 puana ulaşan
Zeynep Hanım'ın puanı: Rakiplerinden 22 puan alan Zuhal Topal'dan 6 alan yarışmacı 28 puana ulaştı.
Anıl Bey'in puanı: Rakiplerinden 23 puan alan, Zehal Topal'dan 6 puan alarak 29 puana ulaştı.
Haftanın birincisi 50 bin TL'nin sahibi 30 puanla Sinem Hanım oldu.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi