TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın 2. gün yarışmacısı, Betül Hanım 37 yaşında 2 çocuk annesi. Aksesuar firması sahibi olan Betül Hanım 12 yaşından beri baklava yaptığını belirterek yarışmada iddialı olduğunu söylüyor. 25 Nisan 2023 salı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Betül Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Aycan Kapıcı

2. gün yarışmacısı : Betül Arslantaş

3. gün yarışmacısı : Gülizar Hanım

4. gün yarışmacısı : Tolga Bey

5. gün yarışmacısı : Faysal Bey

Betül Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Tolga Bey'in, Betül Hanım'a verdiği puan=

Gülizar Hanım'ın, Betül Hanım'a verdiği puan=

Faysal Hanım'ın, Betül Hanım'a verdiği puan=

Aycan Hanım'ın, Betül Hanım'a verdiği puan=

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi