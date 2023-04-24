TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın ilk gün yarışmacısı, ipek kirpik ve protez tırnak uzmanı Aycan Kapıcı, oldu. 24 Nisan 2023 Pazartesi, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Aycan Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Aycan Kapıcı
2. gün yarışmacısı : Tolga Bey
3. gün yarışmacısı : Gülizar Hanım
4. gün yarışmacısı : Faysal Bey
5. gün yarışmacısı : Betül Hanım
Aycan Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir
Tolga Bey'in, Aycan Hanım'a verdiği puan=
Gülüzar Hanım'ın, Aycan Hanım'a verdiği puan=
Faysal Hanım'ın, Aycan Hanım'a verdiği puan=
Betül Hanım'ın, Aycan Hanım'a verdiği puan=
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi