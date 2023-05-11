Tv8 ekranlarında 11 Mayıs Perşembe günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 4. gün yarışmacısı Ahmet Atız oldu. 29 yaşında olan Ahmet Bey aslen Adanalı. Elektrik elektronik mühendisi olan Ahmet Bey, sosyal medya fenomeni olduğunu belirterek, "Takipçi" bekliyorum dedi.
"iamahmetatz " isimli Instagram hesabı bulunan Ahmet Atız'ın 51 k takipçisi var.
1. gün yarışmacısı : Serkan Bay
2. gün yarışmacısı : Neşe Karakaya
3. gün yarışmacısı : Nazlı Yeliz Uçar
4. gün yarışmacısı : Ahmet Bey
5. gün yarışmacısı : Hanife Hanım
Ahmet Bey'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar;
Neşe Hanım'ın, Ahmet Bey'e verdiği puan= 6
Yeliz Hanım'ın, Ahmet Bey'e verdiği puan= 6
Hanife Hanım'ın, Ahmet Bey'e verdiği puan= 6
Serkan Bey'in, Ahmet Bey'e verdiği puan= 7
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi