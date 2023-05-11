Türkiye'de Satılan 500 cc Motosikletler: Hangi Markalar ve Modeller Popüler?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ahmet Bey'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar;

34 yaşında dünyanın en genç başbakanı seçilen Finlandiya kadın başbakanı Sanna Marin, kocasından boşanıyor

34 yaşında dünyanın en genç başbakanı seçilen Finlandiya kadın başbakanı Sanna Marin, kocasından boşanıyor

"iamahmetatz " isimli Instagram hesabı bulunan Ahmet Atız'ın 51 k takipçisi var.

Tv8 ekranlarında 11 Mayıs Perşembe günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 4. gün yarışmacısı Ahmet Atız oldu. 29 yaşında olan Ahmet Bey aslen Adanalı. Elektrik elektronik mühendisi olan Ahmet Bey, sosyal medya fenomeni olduğunu belirterek, "Takipçi" bekliyorum dedi.