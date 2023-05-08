Remzi Barlas Kimdir, Mesleği Ne?

Türkiye'de Satılan 500 cc Motosikletler: Hangi Markalar ve Modeller Popüler?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Serkan Bey'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in 1. gün yarışmacısı, 49 yaşında Serkan Bay oldu. 4 çocuk babası Serkan Bey, aslen Giresunlu. Yeme içme sektöründe çalışan Sekan Bey, Ege Mutfağı balık üzerine aşcılık yapıyor. Hazırladığı özel menüsüyle 8 Mayıs Pazartesi günü bugün yarışacak.