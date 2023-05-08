TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 1. gün yarışmacısı, 49 yaşında Serkan Bay oldu. 4 çocuk babası Serkan Bey, aslen Giresunlu. Yeme içme sektöründe çalışan Sekan Bey, Ege Mutfağı balık üzerine aşcılık yapıyor. Hazırladığı özel menüsüyle 8 Mayıs Pazartesi günü bugün yarışacak.

1. gün yarışmacısı : Serkan Bay

2. gün yarışmacısı : Neşe Karakaya

3. gün yarışmacısı : Nazlı Yeliz Uçar

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4. gün yarışmacısı : Hanife Hanım

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

Zuhal Topalla Yemekteyiz | 8 Mayıs 2023 Tanıtım - Yemekteyiz

Serkan Bey'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Yeliz Hanım'ın, Serkan Bey'e verdiği puan= 
Ahmet Bey'in, Serkan Bey'e verdiği puan= 
Hanife Hanım'ın, Serkan Bey'e verdiği puan= 
Neşe Hanım'ın, Serkan Bey'e verdiği puan= 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi