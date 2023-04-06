TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın dördüncü yarışmacısı İran Azerisi 21 yaşındaki Romana oldu. 6 Nisan 2023 Perşembe, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Romana, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım

2. gün yarışmacısı : Serpil Hanım

3. gün yarışmacısı : İnanç Bey

4. gün yarışmacısı : Romana Hanım

5. gün yarışmacısı : Güray Bey

İlerleyen saatlerde Romana Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.

İnanç Bey'in Romana Hanım'a puanı : 

Gülden Hanım'ın Romana Hanım'a puanı:

Güray Bey'in Romana Hanım'a puanı:

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Serpil Hanım'ın Romana Hanım'a puanı:

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi