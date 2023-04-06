TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın dördüncü yarışmacısı İran Azerisi 21 yaşındaki Romana oldu. 6 Nisan 2023 Perşembe, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Romana, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım
2. gün yarışmacısı : Serpil Hanım
3. gün yarışmacısı : İnanç Bey
4. gün yarışmacısı : Romana Hanım
5. gün yarışmacısı : Güray Bey
İlerleyen saatlerde Romana Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.
İnanç Bey'in Romana Hanım'a puanı :
Gülden Hanım'ın Romana Hanım'a puanı:
Güray Bey'in Romana Hanım'a puanı:
Serpil Hanım'ın Romana Hanım'a puanı:
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi