Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları, yemek sektöründe iddialı ve başarılı isimlerden oluşuyor. 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Pazartesi günü Onur Güral, Salı günü Hatice Turgut, Çarşamba günü Zeynep Uğurel, Perşembe günü Zafer Berke Öğüt ve Cuma günü Selda Aksu yarışacaklar.

TV8'in Zuhal Topal'la Yemekteyiz programıda 5-9 Haziran 2023 tarihinde yarışacak yarışmacılar;

5 Haziran 2023 Pazartesi Yarışmacısı: Onur Güral

6 Haziran 2023 Salı Yarışmacısı: Hatice Turgut

7 Haziran 2023 Çarşamba Yarışmacısı: Zeynep Uğurel

8 Haziran 2023 Perşembe Yarışmacısı: Zafer Berke Öğüt

9 Haziran 2023 Cuma Yarışmacısı: Selda Aksu

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 5 Haziran Pazartesi Onur Güral Kimdir?

Yemekteyiz'in iddialı yarışmacılarından biri olan Onur Güral, 1999 yılında Erzurum'da doğmuştur. Kocaeli'nde yaşayan ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Mesleği paramedik olan Onur Güral, bekar biridir. Yemekteyiz programında yeteneklerini sergilemek ve lezzetli yemeklerle jüriyi etkilemek için mücadele edecektir. Onur Güral, yarışmadaki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı hedeflemektedir.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 6 Haziran Salı Hatice Turgut Kimdir?

Yemekteyiz'in bir diğer yarışmacısı Hatice Turgut, 1983 yılında Samsun'da doğmuştur. 40 yaşındadır ve devlet memuru olarak görev yapmaktadır. Henüz bekar olan Hatice, yemek konusundaki yeteneklerine büyük güven duymaktadır.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 7 Haziran Çarşamba Zeynep Uğurel Kimdir?

Yemekteyiz'in yetenekli yarışmacılarından biri olan Zeynep Uğurel, 1993 yılında Tokat'ta doğmuştur. 15 yıllık bir mutfak tecrübesine sahip olan Zeynep, İstanbul'da ikamet etmektedir. Mesleği aşçı yardımcılığı yapmaktadır.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 8 Haziran Perşembe Zafer Berke Öğüt Kimdir?

Yemekteyiz'in hırslı ve iddialı yarışmacılarından biri olan Zafer Berke Öğüt, 2000 yılında İzmir'de doğmuştur. 23 yaşındadır ve İzmir'de yaşamaktadır. Berke, mutfakla ilgilenme konusunda büyük bir tutkuya sahiptir. Yaratıcılığı ve mutfak becerileriyle dikkat çeken Zafer Berke Öğüt, Yemekteyiz programında iddialı yarışmacılardan biri.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 9 Haziran Cuma Selda Aksu Kimdir?

Yemekteyiz'in bir diğer yarışmacısı olan Selda Aksu, 1988 yılında Hatay'da doğmuştur. Şu anda 35 yaşında olan Selda, İstanbul'da ikamet etmektedir. Hataylı olmasından dolayı yöresel lezzetler konusunda uzmanlaşmıştır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi