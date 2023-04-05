TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın üçüncü yarışmacısı Gaziantepli İnanç Bey oldu. 5 Nisan 2023 Çarşamba, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te İnanç Pala, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım

2. gün yarışmacısı : Serpil Hanım

3. gün yarışmacısı : İnanç Bey

4. gün yarışmacısı : Romana Hanım

5. gün yarışmacısı : Güray Bey

Zuhal Topal'la Yemekteyiz İnanç Bey kimdir? 5 Nisan günü yarışan İnanç Palta kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? - Haberler

İlerleyen saatlerde Serpil Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.

Romana Hanım'ın İnanç Bey'e verdiği puan : 

Gülden Hanım'ın  İnanç Bey'e verdiği puan: 

Güray Bey'in  İnanç Bey'e verdiği puan: 

 Serpil Hanım'ın İnanç Bey'e verdiği puan: 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi