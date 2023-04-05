TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın üçüncü yarışmacısı Gaziantepli İnanç Bey oldu. 5 Nisan 2023 Çarşamba, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te İnanç Pala, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım
2. gün yarışmacısı : Serpil Hanım
3. gün yarışmacısı : İnanç Bey
4. gün yarışmacısı : Romana Hanım
5. gün yarışmacısı : Güray Bey
İlerleyen saatlerde Serpil Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.
Romana Hanım'ın İnanç Bey'e verdiği puan :
Gülden Hanım'ın İnanç Bey'e verdiği puan:
Güray Bey'in İnanç Bey'e verdiği puan:
Serpil Hanım'ın İnanç Bey'e verdiği puan:
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi