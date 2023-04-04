TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in haftanın ikinci yarışmacısı Serpil Hanım oldu. 4 Nisan 2023 Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Serpil Hanım'ın hazırladığı menüyle yarışacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım
2. gün yarışmacısı : Serpil Hanım
3. gün yarışmacısı :
4. gün yarışmacısı : Romana Hanım
5. gün yarışmacısı :
İlerleyen saatlerde Serpil Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.
Romana Hanım'ın Serpil Hanım'a puana :
Gülden Hanım'ın Serpil Hanım'a puana :
Güray Bey'in Serpil Hanım'a puana :
İnanç Bey'in Serpil Hanım'a puana:
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi