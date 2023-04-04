TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in haftanın ikinci yarışmacısı Serpil Hanım oldu. 4 Nisan 2023 Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Serpil Hanım'ın hazırladığı menüyle yarışacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım

2. gün yarışmacısı : Serpil Hanım

3. gün yarışmacısı : 

4. gün yarışmacısı : Romana Hanım

5. gün yarışmacısı : 

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serpil Hanım kimdir? 4 Nisan günü yarışan Serpil Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? - Haberler

İlerleyen saatlerde Serpil Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.

Romana Hanım'ın Serpil Hanım'a  puana : 

Gülden Hanım'ın Serpil Hanım'a  puana : 

 Güray Bey'in Serpil Hanım'a  puana : 

İnanç Bey'in Serpil Hanım'a puana: 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi