2 Nisan Pazar 2023 Yarın TV'de Ne Var? Show TV, FOX TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 Yayın Akışı

Şarkıcı Ece Ronay'ın Tuhaf Paylaşımına Kimse Anlam Veremedi

Seccadeye basmak günah mı?

Bunlar da ilginizi çekebilir

İlerleyen saatlerde Serpil Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in haftanın ikinci yarışmacısı Serpil Hanım oldu. 4 Nisan 2023 Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Serpil Hanım'ın hazırladığı menüyle yarışacak.