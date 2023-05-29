Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni sezonuyla TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya başladı. Programın yeni sezonunun yayınlanmasının ardından büyük ilgi görmesi, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in en çok izlenen programlar arasında olduğunu gösteriyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, TV8 ekranlarında haftanın 5 günü yayınlanan bir yemek yarışması programıdır. Programda her gün farklı bir yarışmacının evine konuk olunur ve yarışmacılar kendi yemeklerini hazırlar. Zuhal Topal ise yemeğin lezzeti, sunumu, misafirperverlik gibi unsurlara puan veriyor.

Programın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanır. Bu ödül, yarışmacının başarısını ve programa katıldığı süre boyunca sergilediği performansı ödüllendirir.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hem eğlenceli bir yemek yarışması olması hem de ev sıcaklığıyla izleyicilerin ilgisini çekmesiyle popüler bir programdır. Yarışmacıların lezzetli yemekler yapması ve misafirperverlikleri, programın keyifli bir atmosferde ilerlemesini sağlar.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Mayıs 2023 Bahar kimdir?

Bu haftanın dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Bahar, Hatice ile yaşadığı tartışmalarla adından söz ettirmesi bekleniyor. Özellikle arabasına neden almadığını sorduğu Hatice'den gelen yanıt karşısında şok olan genç yarışmacı, bu olayla ilgili konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca, Alev ile de "Aşçı siz miydiniz?" konusunda bir polemik içine girmişlerdir.

Bahar, 33 yaşında, bekar ve aslen Diyarbakırlıdır. Aynı zamanda bir satış uzmanı olarak çalışmaktadır. Renkli kişiliği ve tartışmalara girmesiyle dikkat çeken Bahar, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında ilgi çekici bir performans sergileyeceğe benziyor. Seyircilerin de Bahar'ın hareketli ve tartışmacı kişiliğini merakla takip etmesi muhtemeldir.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 30 Mayıs Salı Yarışmacısı Ğulomjon Sattorov Kimdir?

Ğulomjon Sattorov, 1995 yılında doğmuştur ve şu anda 28 yaşındadır. Kendisi Özbekistanlıdır ve Türkiye'de 12 yıldır yemek sektöründe çalışmaktadır. Kariyerine bulaşıkçı olarak başlayan Sattorov, zamanla aşçılık alanında ilerlemiştir. Başarılı bir şekilde yükselerek bu alanda deneyim kazanmıştır. Ğulomjon Sattorov, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gösterdiği yetenekler ve lezzetli yemekleriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi planlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 31 Mayıs Çarşamba Hatice İpek Kimdir?

Hatice İpek, 1993 doğumlu ve şu anda 30 yaşındadır. Lise mezunu olan Hatice, Sinop kökenlidir ve İstanbul'da yaşamaktadır. Annesi aşçı olan Hatice, yemeklerle ilgili oldukça deneyimli.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 1 Haziran Perşembe Korayhan Koç Kimdir?

Korayhan Koç, 1993 yılında doğmuştur. Samsun kökenli olan Korayhan, şu anda 30 yaşındadır ve Konya'da yaşamaktadır. İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan Korayhan, bir Burger Restoranı işletmektedir. Yemek sektöründe aktif olarak çalışması ve restoran işletmeciliği deneyimiyle dikkat çekmektedir. Korayhan Koç, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışmacı olarak yer alarak lezzetli yemekler sunacak ve diğer yarışmacılarla rekabet edecek.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 2 Haziran Cuma Alev Çalışkan Kimdir?

Alev Çalışkan, 1986 doğumlu bir yarışmacıdır. Tokat Turhallı olan Alev, 37 yaşındadır ve iki çocuk annesidir. Evli olduğu eşiyle 11 yıllık bir birlikteliği vardır. Özel bir detay olarak, Alev balık yiyememektedir. Bu durum, yarışma sürecini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi