TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı, diyetisyen Faysal Bey oldu. Çok iddialı olduğunu söyleyen Faysal Sisi,"Menümü kalori hesabıyla hazırladım" dedi.

Bu haftanın yarışmacıları:

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1. gün yarışmacısı : Aycan Kapıcı

2. gün yarışmacısı : Betül Arslantaş

3. gün yarışmacısı : Gülizar Hanım

4. gün yarışmacısı : Tolga Bey

5. gün yarışmacısı : Faysal Bey

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Faysal Bey kimdir? 27 Nisan günü yarışan Faysal Sili kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Faysal Sisi'nin diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Tolga Bey'in, Faysal Bey'e verdiği puan= 
Gülizar Hanım'ın, Faysal Bey'e verdiği puan= 
Betül Hanım'ın, Faysal Bey'e verdiği puan= 
Aycan Hanım'ın, Faysal Bey'e verdiği puan= 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi