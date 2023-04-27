Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

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Faysal Sisi'nin diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Bu haftanın yarışmacıları:

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in 4. gün yarışmacısı, diyetisyen Faysal Bey oldu. Çok iddialı olduğunu söyleyen Faysal Sisi,"Menümü kalori hesabıyla hazırladım" dedi.