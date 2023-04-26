Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

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Gülizar Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Bu haftanın yarışmacıları:

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in bu haftanın 3. gün yarışmacısı, aslen Afyon'lu Gülizar Hanım oldu. 26 Nisan 2023 Çarşamba, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'te Gülizar Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.