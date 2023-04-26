TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın 3. gün yarışmacısı, aslen Afyon'lu Gülizar Hanım oldu. 26 Nisan 2023 Çarşamba, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Gülizar Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Aycan Kapıcı
2. gün yarışmacısı : Betül Arslantaş
3. gün yarışmacısı : Gülizar Hanım
4. gün yarışmacısı : Tolga Bey
5. gün yarışmacısı : Faysal Bey
Gülizar Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;
Tolga Bey'in, Gülizar Hanım'a verdiği puan=
Betül Hanım'ın, Gülizar Hanım'a verdiği puan=
Faysal Hanım'ın, Gülizar Hanım'a verdiği puan=
Aycan Hanım'ın, Gülizar Hanım'a verdiği puan=
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi