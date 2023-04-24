Cities: Skylines II, Şehir Planlama Simülasyon Oyunlarına Yeni Bir Soluk Getiriyor

Rasim Ozan Kütühyalı Olay Olan Fotoğrafları Hakkında Konuştu!

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Aycan Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir

Mustafa Varank Fazıl Say'ın Cumhuriyetin 100. yılı için bestelediği marşı beğenmedi

Mustafa Varank Fazıl Say'ın Cumhuriyetin 100. yılı için bestelediği marşı beğenmedi

Bu haftanın yarışmacıları:

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in bu haftanın ilk gün yarışmacısı, protez tırnak uzamanı Aycan Hanım, oldu. 24 Nisan 2023 Pazartesi, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'te Aycan Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.