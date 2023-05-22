TV8 ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'de 22-26 Mayıs arası yarışacak isimler belli oldu. 22 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'de haftanın ilk gün yarışmacısı Seren Hanım oldu. 26 yaşındaki Seren Hanım kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'de 22-26 Mayıs arası yarışacak yarışmacılar...

1. gün yarışmacısı : Seren Mutlu

2. gün yarışmacısı : Nurullah Soyluer

3. gün yarışmacısı :

4. gün yarışmacısı :

5. gün yarışmacısı : Betül Böçkün

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seren Mutlu Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Mayıs 2023 tarihinde yarışacak ilk gün yarışmacısı Seren Mutlu oldu. 26 yaşında olan Seren Mutlu, nişanlısıyla birlikte dünyayı geziyor. Menüsünde ağırlıklı olarak Gürcü yemeklerine ağırlık veren Seren, diğer yarışmacılar tarafından menüsü hafif diyerek eleştirildi. Sosyal medyayı aktif kullanan Seren, gittiği ülkeler ve yaşadığı şehirler hakkında paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Seren'in Instagram hesabı @serendunyaturun'dır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Mayıs 2023 Seren Mutlu Kaç Puan Aldı

Seren'in yaptığı yemeklerin yanık olduğunu iddia eden yarışmacılar bundan dolayı puan kırdıklarını belirttilar. Haftanın ilk günü talihsizliğiniyaşadığını belirten Seren, Mert ve Funda'nın mutfağa girmesine öfkelendi. Ellerinde tabaklarla mutfağa bakmak için tabak götüren Mert ve Funda ile tartışan Serten bu davranışın kendine yapılan saygısızlık olduğunu söyledi. Zuhal Topal yanmış etleri Seren'e göstererek yarışmacılara bunları yediremem kusura bakma dedi.

Seren Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar;

Funda Hanım'ın, Seren Hanım'a verdiği puan= 3

Nurullah Bey'in, Seren Hanım'a verdiği puan= 3

Betül Hanım'ın,Seren Hanım'a verdiği puan= 4

Mert Bey'in, Seren Hanım'a verdiği puan= 2

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Mayıs 2023 Salı Günü Yarışacak Nurullah Soyluer kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Mayıs 2023 Salı günü yarışacak olan Nurullah Soyluer, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak. Yarışmacı hakkında bilgiler ve aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi