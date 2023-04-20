TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın dördüncü gün yarışmacısı,fizyoterapist Mikail Kaplan oldu. 20 Nisan 2023 Perşembe, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Mikail Bey, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : İlknur Barak (aşcı)
2. gün yarışmacısı : Hasret Erdoğan( Türkücü)
3. gün yarışmacısı : Elif Uyanık Gül
4. gün yarışmacısı : Mikail Kaplan (Fizyoterapist)
5. gün yarışmacısı : Hüseyin Kaya (Fotoğrafçı)
Mikail Bey'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir
Hüseyin Bey'in, Mikail Bey'e verdiği puan=
Hasret Hanım'ın, Mikail Bey'e verdiği puan=
Elif Hanım'ın, Mikail Bey'e verdiği puan=
İlknur Hanım'ın, Mikail Bey'e verdiği puan=
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi