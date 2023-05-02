TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı, 23 yaşında Enes Sevgi oldu. 7 yıldır aşcılık yaptığını belirtten Enes Bey, hazırladığı özel menüsüyle 2 Mayıs Salı günü bugün yarışacak.

1. gün yarışmacısı : Yeliz Güven

2. gün yarışmacısı : Enes Bey

3. gün yarışmacısı : Ebru Hanım

4. gün yarışmacısı : İrem Hanım

5. gün yarışmacısı : Ferhat Bey

Ferhat Bey'in kilosunu eleştiren Enes Bey, "Size o sos fazla bile" sözüne Zuhal Topal araya girerek, "Ben böyle bir terbiyesizliği kabul edemem" diyerek Enes Bey'in Ferhat Bey'den özür dilemesini istedi.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Enes Sevgi Kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşındadır? - FenoReporter

Enes Bey'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar;

Yeliz Hanım'ın, Enes Bey'e verdiği puan= 5
Ferhat Bey'in, Enes Bey'e verdiği puan= 5
İrem Hanım'ın, Enes Bey'e verdiği puan= 6
Ebru Hanım'ın, Enes Bey'e verdiği puan= 5

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

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