TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın üçüncü gün yarışmacısı, 28 yaşında 6 yıldır evli olan Elif Uyanık Gül oldu. 19 Nisan 2023 Çarşamba, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Elif Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : İlknur Barak (aşcı)
2. gün yarışmacısı : Hasret Erdoğan( Türkücü)
3. gün yarışmacısı : Elif Uyanık Gül
4. gün yarışmacısı : Mikail Kaplan (Fizyoterapist)
5. gün yarışmacısı : Hüseyin Kaya (Fotoğrafçı)
Elif Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puan ilerleyen saatlerde güncellenecektir;
Hüseyin Bey'in, Elif Hanım'a verdiği puan=
Hasret Hanım'ın, Elif Hanım'a verdiği puan=
Mikail Bey'in, Elif Hanım'a verdiği puan=
İlknur Hanım'ın, Elif Hanım'a verdiği puan=
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi