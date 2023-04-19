Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer el ele

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Elif Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puan ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

İşte Müge Anlı'nın Çok Merak Edilen Evi!

İşte Müge Anlı'nın Çok Merak Edilen Evi!

Bu haftanın yarışmacıları:

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in bu haftanın üçüncü gün yarışmacısı, 28 yaşında 6 yıldır evli olan Elif Uyanık Gül oldu. 19 Nisan 2023 Çarşamba, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'te Elif Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.