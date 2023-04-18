TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın ikinci gün yarışmacısı, 24 yıl evli kaldıktan sonra boşanan 1 çocuk annesi türkücü Hasret Uyanık oldu. 18 Nisan 2023 Salı , Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Hasret Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : İlknur Barak (aşcı)
2. gün yarışmacısı : Hasret Erdoğan( Türkücü)
3. gün yarışmacısı : Elif Uyanık Gül
4. gün yarışmacısı : Mikail Kaplan (Fizyoterapist)
5. gün yarışmacısı : Hüseyin Kaya (Fotoğrafçı)
Hasret Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir.
Hüseyin Bey'in, Hasret Hanım'a verdiği puan=
Elif Hanım'ın, Hasret Hanım'a verdiği puan=
Mikail Bey'in, Hasret Hanım'a verdiği puan=
İlknur Hanım'ın, Hasret Hanım'a verdiği puan=
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi