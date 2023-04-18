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Hasret Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir.

Bu haftanın yarışmacıları:

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in bu haftanın ikinci gün yarışmacısı, 24 yıl evli kaldıktan sonra boşanan 1 çocuk annesi türkücü Hasret Uyanık oldu. 18 Nisan 2023 Salı , Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'te Hasret Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.