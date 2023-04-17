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İlknur Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir.

Bu haftanın yarışmacıları:

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in bu haftanın ilk gün yarışmacısı, aşcı olan ilknur Hanım oldu. 17 Nisan 2023 Pazartesi , Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'te İlknur Hanım , hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.