TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın ilk gün yarışmacısı, aşcı olan ilknur Hanım oldu. 17 Nisan 2023 Pazartesi , Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te İlknur Hanım , hazırladığı özel menüsüyle yarışacak. 

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : İlknur Hanım

2. gün yarışmacısı : 

3. gün yarışmacısı :

4. gün yarışmacısı :

5. gün yarışmacısı : 

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Nisan 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu

İlknur Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir.

Hüseyin Bey'in,  İlknur Hanım'a verdiği puan=
EliF Hanım'ın, İlknur Hanım'a verdiği puan=
Mikail Bey'in, İlknur Hanım'a verdiği puan=
Hasret Hanım'ın, İlknur Hanım'a verdiği puan=

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi