TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın ilk gün yarışmacısı, aşcı olan ilknur Hanım oldu. 17 Nisan 2023 Pazartesi , Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te İlknur Hanım , hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : İlknur Hanım
2. gün yarışmacısı :
3. gün yarışmacısı :
4. gün yarışmacısı :
5. gün yarışmacısı :
İlknur Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir.
Hüseyin Bey'in, İlknur Hanım'a verdiği puan=
EliF Hanım'ın, İlknur Hanım'a verdiği puan=
Mikail Bey'in, İlknur Hanım'a verdiği puan=
Hasret Hanım'ın, İlknur Hanım'a verdiği puan=
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi