17 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta Kim Birinci Oldu? Gelinim Mutfakta Çeyrek Altın Kazananı ve Bugünün Puan Durumu
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 17 Mayıs Çarşamba günü 3. gün yarışmacısı Semra Hanım oldu. 33 yaşında Bekar 1 çocuk annesi olan Semra Hanım'ın mesleği hemşirelik. Semra Hanım bugün hazırladığı özel menüsüyle Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 3. gün yarışmacısı olarak yarışacak.
1. gün yarışmacısı : Yasemin Hanım
2. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım
3. gün yarışmacısı : Semra Hanım
4. gün yarışmacısı : Erman Bey
5. gün yarışmacısı : Davut Bey
Semra Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;
Neslihan Hanım'ın, Semra Hanım'ın verdiği puan=
Davut Bey'in, Semra Hanım'ın verdiği puan=
Yasemin Hanım'ın,Semra Hanım'ın verdiği puan=
Erman Bey'in, Semra Hanım'ın verdiği puan=
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi