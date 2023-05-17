17 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta Kim Birinci Oldu? Gelinim Mutfakta Çeyrek Altın Kazananı ve Bugünün Puan Durumu 17 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta Kim Birinci Oldu? Gelinim Mutfakta Çeyrek Altın Kazananı ve Bugünün Puan Durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 17 Mayıs Çarşamba günü 3. gün yarışmacısı Semra Hanım oldu. 33 yaşında Bekar  1 çocuk annesi olan Semra Hanım'ın mesleği hemşirelik. Semra Hanım bugün hazırladığı özel menüsüyle Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 3. gün yarışmacısı olarak yarışacak.

1. gün yarışmacısı :  Yasemin Hanım

2. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

3. gün yarışmacısı : Semra Hanım

4. gün yarışmacısı : Erman Bey

5. gün yarışmacısı : Davut Bey

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semra Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli? 17 Mayıs 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu! - Takvim

Semra Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Neslihan Hanım'ın, Semra Hanım'ın verdiği puan= 
Davut Bey'in, Semra Hanım'ın verdiği puan= 
Yasemin Hanım'ın,Semra Hanım'ın verdiği puan= 
Erman Bey'in, Semra Hanım'ın verdiği puan= 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi