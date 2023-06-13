Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki bölümlerinde farklı yarışmacılar yer aldı. Haftanın beşinci ve son yarışmacısı ise 16 Haziran Cuma günü Muratcan Şahin oldu. Muratcan Şahin'in yaşını, nereli olduğunu ve Instagram hesabı...

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12-16 Haziran 2023 Yarışmacıları

1. gün yarışmacısı: Neslihan Hanım

2. gün yarışmacısı: Sevda Hanım

3. gün yarışmacısı: Nurgül Hanım

4. gün yarışmacısı: İbrahim Bey

5. gün yarışmacısı: Muratcan Bey

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Muratcan Şahin kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında boy gösteren yarışmacı Muratcan Şahin, 23 yaşında olup 2000 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincanlıdır. Spor alanında ilgili ve yetenekli karate sporuyla yakından ilgilenir. Müziğe olan ilgisi rap müziğiyle birleşirken, kendi müzikal yeteneklerini de ortaya koymaktadır. Türkü ve Türk halk müziğine ilgi duyuyor. Uzak Doğu mutfağına olan merakıyla, bu mutfağın inceliklerini öğrenmiş ve uzmanlaşmıştır. Önceki deneyimlerinden biri kafede garsonluk yapmaktır ve bu süreçte sunum becerilerini geliştirmiştir.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12 Haziran 2023 Muratcan Şahin kaç puan aldı?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12 Haziran 2023 Muratcan Şahin, yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince güncellenecektir.

Neslihan Hanım'ın Muratcan Bey'e verdiği puan :

Nurgül Hanım'ınMuratcan Bey'e verdiği puan :

Sevda Hanım'ın Muratcan Bey'e verdiği puan :

İbrahim Bey'in Muratcan Bey'e verdiği puan :