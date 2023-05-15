Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 15 Mayıs Pazartesi günü ilk gün yarışmacısı 25 yaşında Yasemin Hanım oldu. 3 Üniversite mezunu olan Yasemin, hemşirelik ve oyunculuk yapıyor. Aynı zamanda makarna ve gözleme dükkanı olan Yasemin Hanım, iddiasını masada yaptığı yemeklerle göstereceğini belirterek, "Bu haftanın favori yarışmacısı benim" dedi.

1. gün yarışmacısı : Yasemin Hanım

2. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

3. gün yarışmacısı : Semra Hanım

4. gün yarışmacısı : Erman Bey

5. gün yarışmacısı : Davut Bey

Yasemin Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Semra Hanım'ın, Yasemin Hanım'ın verdiği puan=

Davut Bey'in, Yasemin Hanım'ın verdiği puan=

Neslihan Hanım'ın,Yasemin Hanım'ın verdiği puan=

Erman Bey'in, Yasemin Hanım'ın verdiği puan=

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi