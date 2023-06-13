Yemekteyiz programı, izleyiciler tarafından merakla takip edilen bir fenomen haline gelmiştir. Bugünün puan durumu ve verilen puanlar, programı izleyenleri oldukça meraklandırmaktadır. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün kazananı kim olduğu ve bugünkü yarışmacılar hakkında bilgiler, izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. 15 Haziran Perşembe günü yayınlanan Yemekteyiz programında İbrahim Demirdöğen'in puan durumu ve yarışmacı hakkında bilgileri sizler için haberimizde derledik.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12-16 Haziran 2023 Yarışmacıları

1. gün yarışmacısı: Neslihan Hanım

2. gün yarışmacısı: Sevda Hanım

3. gün yarışmacısı: Nurgül Hanım

4. gün yarışmacısı: İbrahim Bey

5. gün yarışmacısı: Muratcan Bey

Zuhal Topal'la Yemekteyiz İbrahim Demirdöğen kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacılarından biri olan İbrahim Demirdöğen'in hayatıyla ilgili bilgiler şunlardır: İbrahim Demirdöğen, 1996 yılında doğmuştur ve şu anda 27 yaşındadır. Manisa kökenli olan İbrahim, aşçılık eğitimi aldıktan sonra şef asistanı olarak 2,5 yıl boyunca çalışmıştır.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 Haziran 2023 İbrahim Demirdöğen kaç puan aldı?

Yarışmanın sonunda İbrahim Demirdöğen'ın aldığı puanlar ilerleyen günlerde güncellenecektir.

Muratcan Bey, İbrahim Demirdöğen'e verdiği puan:

Nurgül Hanım'ın, İbrahim Demirdöğen'e verdiği puan:

Sevda Hanım'ın, İbrahim Demirdöğen'e verdiği puan:

Neslihan Hanım'ın, İbrahim Demirdöğen'e verdiği puan: