Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bugünkü bölümünde Nurgül Güler yarıştı ve izleyiciler, Nurgül Güler'in aldığı puanları merak ediyor. 14 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen programa ilişkin detaylar ve Nurgül Güler'in puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte programla ilgili ayrıntılar...

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12-16 Haziran 2023 Yarışmacıları

1. gün yarışmacısı: Neslihan Hanım

2. gün yarışmacısı: Sevda Hanım

3. gün yarışmacısı: Nurgül Hanım

4. gün yarışmacısı: İbrahim Bey

5. gün yarışmacısı: Muratcan Bey

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurgül Güler kimdir?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının bugünkü yarışmacısı Nurgül Güler'dir. Nurgül Güler, 1975 doğumlu olup, 48 yaşındadır. Erzincanlı olan Nurgül, genel olarak geleneksel lezzetlerde ve hamur işlerinde oldukça iddialı. Nurgül Güler, kendine has davranışlarıyla seyircinin dikkatini çekerken saç takıntısı bulunmaktadır.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12 Haziran 2023 Nurgül Güler kaç puan aldı?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12 Haziran 2023 Nurgül Güler'in aldığı puanlar ilerleyen günlerde güncellenecektir.

Muratcan Bey, Nurgül Güler'e verdiği puan:

İbrahim Bey'in, Nurgül Güler'e verdiği puan:

Sevda Hanım'ın, Nurgül Güler'e verdiği puan:

Neslihan Hanım'ın, Nurgül Güler'e verdiği puan: