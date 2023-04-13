TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın dördüncü gün yarışmacısı, Adanalı Dilber Hanım oldu. 13 Nisan 2023 Perşembe , Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Dilber Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak. 

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Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım(Pastacı)

2. gün yarışmacısı : Anıl Bey (Bilgisayar Mühendisi)

3. gün yarışmacısı : Sinem Hanım (Pastacı)

4. gün yarışmacısı : Dilber Hanım

5. gün yarışmacısı : Harun Bey (Restoran Müdürü)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilber Hanım kimdir? 13 Nisan günü yarışan Dilber Şen kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? - Haberler

Dilber Hanım'ın  diğer yarışmacılardan aldığı puanlar:

Harun Bey'in Dilber Hanım'a puanı : 

 Sinem Hanım'ın Dilber Hanım'a puanı: 

Anıl Bey'in Dilber Hanım'a puanı: 

 Zeynep Hanım'ın Dilber Hanım'a puanı: 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi