Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2. gününde, 13 Haziran Salı tarihinde Sevda İlkin yarışmacı olarak yer aldı. Seyirciler, bugünkü bölümdeki puan durumunu ve yarışmacıları merak etmektedir. Sevda İlkin'in aldığı puanlar ve diğer detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaktadır.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12-16 Haziran 2023 Yarışmacıları

1. gün yarışmacısı: Neslihan Hanım

2. gün yarışmacısı: Sevda Hanım

3. gün yarışmacısı: Nurgül Hanım

4. gün yarışmacısı: İbrahim Bey

5. gün yarışmacısı: Muratcan Bey

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda İlkin kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yer alan Sevda İlkin, 1985 yılında doğmuştur ve şu anda 38 yaşındadır. Kendisi aslen Gümüşhaneli'dir ve karakteri itibariyle doğru sözlü ve cesur bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti. Bugünkü gelen yeni bölümde istediği puanı alamayan Sevda Hanım, diğer yarışmacıları diskalifiye edin diyerek Zuhal Topal'a ağladı.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 13 Haziran 2023 Sevda İlkin kaç puan aldı?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 13 Haziran 2023 Sevda İlkin'in aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir.

Muratcan Bey'in, Sevda İlkin'e verdiği puan:

Nurgül Hanım'ın, Sevda İlkin'e verdiği puan:

İbrahim Demirdöğen'ın, Sevda İlkin'e verdiği puan:

Neslihan Hanım'ın, Sevda İlkin'e verdiği puan: