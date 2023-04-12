Harvard ve Oxford'un peşinden koştuğu Diyarbakırlı Gül Karen Aça kimdir?

PlayStation Konsollarında Fiyat Durumu: PS3, PS4 ve PS5 Fiyatları

AFAD kira yardımı ne zaman yatacak? 2023 AFAD kira yardımı nasıl alınır?

Bunlar da ilginizi çekebilir

İlerleyen saatlerdeZeynep Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.

Derya Uluğ depremde vefat eden Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi

Derya Uluğ depremde vefat eden Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın üçüncü yarışmacısı, Grafikerlik yapan Zeynep Hanım oldu. 12 Nisan 2023 Çarşamba, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Zeynep Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.