TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın üçüncü yarışmacısı, Grafikerlik yapan 1 çocuk annesi Zeynep Hanım oldu. 12 Nisan 2023 Çarşamba, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Zeynep Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.
Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? 12 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım(Pastacı)
2. gün yarışmacısı : Anıl Bey (Bilgisayar Mühendisi)
3. gün yarışmacısı : Sinem Hanım (Pastacı)
4. gün yarışmacısı : Dilber Hanım
5. gün yarışmacısı : Harun Bey (Restoran Müdürü)
İlerleyen saatlerdeZeynep Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.
Harun Bey'in Zeynep Hanım'a puanı :
Dilber Hanım'ın Zeynep Hanım'a puanı:
Anıl Bey'in Zeynep Hanım'a puanı:
Sinem Hanım'ın Zeynep Hanım'a puanı:
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi