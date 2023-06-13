2 Haziran Pazartesi günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında yarışan Neslihan Yıldız'ın kim olduğuna dair merak edilen tüm detaylar bu haberimizde yer alıyor. Neslihan Yıldız'ın hayatıyla ilgili edinilen bilgileri sizler için derledik.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12-16 Haziran 2023 Yarışmacıları

1. gün yarışmacısı: Neslihan Hanım

2. gün yarışmacısı: Sevda Hanım

3. gün yarışmacısı: Nurgül Hanım

4. gün yarışmacısı: İbrahim Bey

5. gün yarışmacısı: Muratcan Bey

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neslihan Yıldız kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki yarışmacısı Neslihan Yıldız, 26 yaşında genç bir isimdir. Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Neslihan, adaleti ve haksızlığı asla kabul etmeyen bir kişiliğe sahiptir. Kahramanmaraşlı olan Neslihan, emeğe büyük önem veren biri olarak bilinir. Ayrıca, işletme ve psikoloji alanlarında lisans eğitimi almıştır. Neslihan'ın iki kız kardeşi vardır ve kız kardeşlerinden birinin adı Tuğba'dır.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12 Haziran 2023 Neslihan Yıldız kaç puan aldı?

Yarışmanın sonunda Neslihan Hanım'ın aldığı puanlar açıklandı.

Muratcan Bey, Neslihan Hanım'a 6 puan verdi

Nurgül Hanım, Neslihan Hanım'a 6 puan verdi

Sevda Hanım, Neslihan Hanım'a 5 puan verdi

İbrahim Bey, Neslihan Hanım'a 7 puan verdi.

Neslihan Hanım, yarışmacılardan toplamda 24 puan aldı.