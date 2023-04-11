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İlerleyen saatlerde Anıl Bey'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın ikinci yarışmacısı 28 yaşındaki Bilgisayar Mühendisi Anıl Bey oldu. 11 Nisan 2023 Salı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Anıl Bey, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.