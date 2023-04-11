TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın ikinci yarışmacısı 28 yaşındaki Bilgisayar Mühendisi Anıl Bey oldu. 11 Nisan 2023 Salı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Anıl Bey, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım(Pastacı)
2. gün yarışmacısı : Anıl Bey (Bilgisayar Mühendisi)
3. gün yarışmacısı : Sinem Hanım (Pastacı)
4. gün yarışmacısı : Dilber Hanım
5. gün yarışmacısı : Harun Bey (Restoran Müdürü)
İlerleyen saatlerde Anıl Bey'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.
Harun Bey'in Anıl Bey'e puanı :
Dilber Hanım'ın Anıl Bey'e puanı:
Zeynep Hanım'ın Anıl Bey'e puanı:
Sinem Hanım'ın Anıl Bey'e puanı:
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi