TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın ikinci yarışmacısı Anıl Bey oldu. 11 Nisan 2023 Salı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Anıl Bey, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım(Pastacı)
2. gün yarışmacısı : Anıl Bey (Bilgisayar Mühendisi)
3. gün yarışmacısı : Sinem Hanım (Pastacı)
4. gün yarışmacısı : Dilber Hanım
5. gün yarışmacısı : Harun Bey (Restoran Müdürü)
İlerleyen saatlerde Anıl Bey'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.
Harun Bey'in Anıl Bey'e puanı :
Dilber Hanım'ın Anıl Bey'e puanı:
Zeynep Hanım'ın Anıl Bey'e puanı:
Sinem Hanım'ın Anıl Bey'e puanı:
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi