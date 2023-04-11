TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın ikinci yarışmacısı Anıl Bey oldu. 11 Nisan 2023 Salı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Anıl Bey, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım(Pastacı)

2. gün yarışmacısı : Anıl Bey (Bilgisayar Mühendisi)

3. gün yarışmacısı : Sinem Hanım (Pastacı)

4. gün yarışmacısı : Dilber Hanım

5. gün yarışmacısı : Harun Bey (Restoran Müdürü)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 357. Bölüm Fragmanı - YouTube

İlerleyen saatlerde Anıl Bey'in  diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.

Harun Bey'in Anıl Bey'e puanı : 

Dilber Hanım'ın Anıl Bey'e puanı: 

Zeynep Hanım'ın Anıl Bey'e  puanı: 

Sinem Hanım'ın Anıl Bey'e puanı: 

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi