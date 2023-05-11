Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Mayıs 2023 Perşembe günü yarışacak olan Ahmet Atız oldu. 29 yaşında olan Ahmet Bey aslen Adanalı. Elektrik elektronik mühendisi olan Ahmet Bey, sosyal medya fenomeni olduğunu belirterek, "Takipçi" bekliyorum dedi.

1. gün yarışmacısı : Serkan Bay

2. gün yarışmacısı : Neşe Karakaya

3. gün yarışmacısı : Nazlı Yeliz Uçar

4. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

5. gün yarışmacısı : Hanife Hanım

Ahmet Bey'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar;

Neşe Hanım'ın, Ahmet Bey'e verdiği puan= 6

Yeliz Hanım'ın, Ahmet Bey'e verdiği puan= 6

Hanife Hanım'ın, Ahmet Bey'e verdiği puan= 6

Serkan Bey'in, Ahmet Bey'e verdiği puan= 7

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi