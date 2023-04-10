Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın ilk yarışmacısı 39 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Hanım oldu. 10 Nisan 2023 Pazartesi günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Zeynep Çıtak, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak. Yöresel yemeklerle evden satış yapan Zeynep Hanım 4 kız çocuk annesi.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım(Pastacı)
2. gün yarışmacısı : Anıl Bey (Bilgisayar Mühendisi)
3. gün yarışmacısı : Sinem Hanım (Pastacı)
4. gün yarışmacısı : Dilber Hanım
5. gün yarışmacısı : Harun Bey (Restoran Müdürü)
İlerleyen saatlerde Zeynep Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.
Harun Bey'in Zeynep Hanım'a puanı :
Dilber Hanım'ın Zeynep Hanım'a puanı:
Anıl Bey'in Zeynep Hanım'a puanı:
Sinem Hanım'ın Zeynep Hanım'a puanı:
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi