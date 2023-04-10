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KızlarSoruyor Dizilerdeki En Güzel Gelinliği Seçti! En Güzel Gelinlik Hangisi?

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İlerleyen saatlerde Zeynep Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın ilk yarışmacısı 39 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Hanım oldu. 10 Nisan 2023 Pazartesi günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Zeynep Çıtak, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak. Yöresel yemeklerle evden satış yapan Zeynep Hanım 4 kız çocuk annesi.