TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftanın ilk  yarışmacısı 39 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Hanım oldu. 10 Nisan 2023 Pazartesi, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Zeynep Hanım, hazırladığı özel menüsüyle yarışacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım(Pastacı)

2. gün yarışmacısı : Anıl Bey (Bilgisayar Mühendisi)

3. gün yarışmacısı : Sinem Hanım (Pastacı)

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4. gün yarışmacısı : Dilber Hanım

5. gün yarışmacısı : Harun Bey (Restoran Müdürü)

Zuhal Topalla Yemekteyiz | 10 Nisan 2023 Tanıtım - Yemekteyiz

İlerleyen saatlerde Zeynep Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar güncellenecektir.

Harun Bey'in Zeynep Hanım'a puanı : 

Dilber Hanım'ın Zeynep Hanım'a puanı: 

Anıl Bey'in Zeynep Hanım'a puanı: 

Sinem Hanım'ın Zeynep Hanım'a puanı: 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi