Türkiye'de Satılan 500 cc Motosikletler: Hangi Markalar ve Modeller Popüler?

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Yeliz Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar;

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 10 Mayıs Çarşamba günü üçüncü gün yarışmacısı 2 çocuk annesi muhasebecilik yapan Yeliz Hanım oldu. Hazırladığı özel menüsüyle yarışacak olan Yeliz Hanım, "Ben bugün konuşmuyorum, yemeklerim konuşacak" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.