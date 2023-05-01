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GS Taraftarına Küfür Eden Ertan Saban'dan Özür Videosu Geldi

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in 1. gün yarışmacısı,Güzellik uzmanı 26 yaşında Yeliz Güven oldu. 10 yıllık evli olan Yeliz Güven 2 çocuk annesi. Ailesinin tamamının aşçı olduğunu söyleyen Yeliz Hanım, hazırladığı özel menüsüyle1 Mayıs pazartesi günü yarışacak.