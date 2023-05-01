TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 1. gün yarışmacısı,Güzellik uzmanı 26 yaşında Yeliz Güven oldu. 10 yıllık evli olan Yeliz Güven 2 çocuk annesi. Ailesinin tamamının aşçı olduğunu söyleyen Yeliz Hanım, hazırladığı özel menüsüyle1 Mayıs pazartesi günü yarışacak.
1. gün yarışmacısı : Yeliz Güven
2. gün yarışmacısı : Enes Bey
3. gün yarışmacısı : Ebru Hanım
4. gün yarışmacısı : İrem Hanım
5. gün yarışmacısı : Ferhat Bey
Yelin Güven'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar;
Enes Bey'in, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 4
Ferhat Bey'in, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 4
İrem Hanım'ın, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 4
Ebru Hanım'ın, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 4
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi