TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 1. gün yarışmacısı,Güzellik uzmanı 26 yaşında Yeliz Güven oldu. 10 yıllık evli olan Yeliz Güven 2 çocuk annesi. Ailesinin tamamının aşçı olduğunu söyleyen Yeliz Hanım, hazırladığı özel menüsüyle1 Mayıs pazartesi günü yarışacak.

1. gün yarışmacısı : Yeliz Güven

2. gün yarışmacısı : Enes Bey

3. gün yarışmacısı : Ebru Hanım

4. gün yarışmacısı : İrem Hanım

5. gün yarışmacısı : Ferhat Bey

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeliz Güven Kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşındadır? - FenoReporter

Yelin Güven'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar;

Enes Bey'in, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 4
Ferhat Bey'in, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 4
İrem Hanım'ın, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 4
Ebru Hanım'ın, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 4

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi