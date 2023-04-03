TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in haftanın ilk yarışmacısı Gülden Hanım oldu. 3 Nisan Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Gülden Hanım hazırladığı menüyle yarışacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım'ın puanı
2. gün yarışmacısı : -
3. gün yarışmacısı : -
4. gün yarışmacısı : -
5. gün yarışmacısı : -
İlerleyen saatlerde yarışmacılardan gelen puanlarla güncellenecektir.
Romana Hanım'ın Gülden Hanım'a puana : -
Serpil Hanım'ın Gülden Hanım'a puana : -
Güray Bey'in Gülden Hanım'a puana : -
İnanç Bey'in Gülden Hanım'a puana: -
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi