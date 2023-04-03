Şarkıcı Ece Ronay'ın Tuhaf Paylaşımına Kimse Anlam Veremedi

2 Nisan Pazar 2023 Yarın TV'de Ne Var? Show TV, FOX TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 Yayın Akışı

Seccadeye basmak günah mı?

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Bu haftanın yarışmacıları:

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'in haftanın ilk yarışmacısı Gülden Hanım oldu. 3 Nisan Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Gülden Hanım hazırladığı menüyle yarışacak.