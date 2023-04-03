TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in haftanın ilk yarışmacısı Gülden Hanım oldu. 3 Nisan Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te Gülden Hanım hazırladığı menüyle yarışacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Gülden Hanım'ın puanı

2. gün yarışmacısı : -

3. gün yarışmacısı : -

4. gün yarışmacısı : -

5. gün yarışmacısı : -

3 Nisan Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülden Hanım kaç puan aldı?

İlerleyen saatlerde yarışmacılardan gelen puanlarla güncellenecektir.

Romana Hanım'ın Gülden Hanım'a  puana : -

 Serpil Hanım'ın Gülden Hanım'a  puana : -

 Güray Bey'in Gülden Hanım'a  puana : -

İnanç Bey'in Gülden Hanım'a puana: -

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi