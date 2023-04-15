Rinso ile yeni bir iş birliğine imza atan ünlü sunucu Zuhal Topal, markanın reklam kampanyasına ait üç farklı filmde rol aldı. Hafta içi her gün “Yemekteyiz” programı ile ekran karşısına çıkan ünlü oyuncu ve sunucu, reklam filmlerinde yağlı lekeler, renklerin solması ve çamaşır kalıntısı gibi sık karşılaşılan gündelik çamaşır temizliği sorunları için tertemiz çözüm olarak yenilenen Rinso’yu öneriyor. Yeni iş birliğini sosyal medya hesabından da duyuran Topal, ‘’ Yemekteyiz’ programındaki Rinso içerikleri ile de karşımıza çıkacak ve önümüzdeki günlerde Rinso aracılığı ile sevenleriyle de bir araya gelecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ