Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.
1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken “Sevda Kondu” adlı dizide Erdal Özyağcılar’ın kızı rolünde oynadı.
Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.
Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan’ın oynadığı Sihirli Annem dizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar’ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.
Filmografisi
Televizyon
2011-2013 Avrupa Avrupa
2009- 2011 Geniş Aile
2011 Papatyam
2008 Komedi Türk
2006-2009 Selena
2006 Kaybolan Yıllar
2006 Tutkunum Sana
2006 Tarık ve Diğerleri
2005 Haylaz Babam
2005 El Bebek Gül Bebek
2003-2006 Sihirli Annem
2002 Ev Hali
2002 Lahmacun ve Pizza
2002 Reyting Hamdi
2000 Çekirdek Aile
2000 Kurşun Kalem
2000 Zehirli Çiçek
2001 Dadı
1999 Sevda Kondu
1998 Ruhsar
1997 Kara Melek
1996 Çiçek Taksi
1996 Gurbetçiler
1996 Yazlıkçılar
1995 Palavra Aşklar
Sinema
2002 Suluboya
2004 Yol Palas Cinayeti
2009 Kirpi Nergis
2010 Deli Deli Olma
TV programları
2002 Film Gibi
2004 Hokus Pokus
2007 Şarkı Söylemek Lazım
2009-2011 Zuhal Topal’la İzdivaç
2011 4/4’lük Kadın
2012 Kazanmak İçin 1 Dakika
2012 Hayata Dair Zuhal Topal
2014 Cümbür Cemaat
2015 Zuhal Topal’la
2016 Star TV
2016 Beyaz Show
2018-2021 Zuhal Topal’la Sofrada
2021- Zuhal Topal’la Yemekteyiz
Ödülleri
2008 Antalya Televizyon Ödülleri En İyi Komedi Kadın Oyuncusu Komedi Türk (Fox TV)
2013 4. Antalya Televizyon Ödülleri En iyi Kadın Komedi Oyuncusu Avrupa Avrupa (TRT-1)