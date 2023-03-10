Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken “Sevda Kondu” adlı dizide Erdal Özyağcılar’ın kızı rolünde oynadı.

Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.

Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan’ın oynadığı Sihirli Annem dizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar’ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

Filmografisi

Televizyon

2011-2013 Avrupa Avrupa

2009- 2011 Geniş Aile

2011 Papatyam

2008 Komedi Türk

2006-2009 Selena

2006 Kaybolan Yıllar

2006 Tutkunum Sana

2006 Tarık ve Diğerleri

2005 Haylaz Babam

2005 El Bebek Gül Bebek

2003-2006 Sihirli Annem

2002 Ev Hali

2002 Lahmacun ve Pizza

2002 Reyting Hamdi

2000 Çekirdek Aile

2000 Kurşun Kalem

2000 Zehirli Çiçek

2001 Dadı

1999 Sevda Kondu

1998 Ruhsar

1997 Kara Melek

1996 Çiçek Taksi

1996 Gurbetçiler

1996 Yazlıkçılar

1995 Palavra Aşklar

Sinema

2002 Suluboya

2004 Yol Palas Cinayeti

2009 Kirpi Nergis

2010 Deli Deli Olma

TV programları

2002 Film Gibi

2004 Hokus Pokus

2007 Şarkı Söylemek Lazım

2009-2011 Zuhal Topal’la İzdivaç

2011 4/4’lük Kadın

2012 Kazanmak İçin 1 Dakika

2012 Hayata Dair Zuhal Topal

2014 Cümbür Cemaat

2015 Zuhal Topal’la

2016 Star TV

2016 Beyaz Show

2018-2021 Zuhal Topal’la Sofrada

2021- Zuhal Topal’la Yemekteyiz

Ödülleri

2008 Antalya Televizyon Ödülleri En İyi Komedi Kadın Oyuncusu Komedi Türk (Fox TV)

2013 4. Antalya Televizyon Ödülleri En iyi Kadın Komedi Oyuncusu Avrupa Avrupa (TRT-1)

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