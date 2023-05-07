Yarışmacılardan Ebru Hanım ile masada sözlü ağız dalaşına giren İrem Hanım, argo ve küfürlü konuşmalarıyla Zuhal Topal'ın tepkisini çekti. Zuhal Topal'ın İrem'e bu şekilde devam edersen seni diskalifiye ederim sözleriyle ayağa kalkan İrem, "Çokta memnun olurum, Hiç de umrumda değil" sözleri programa damga vurdu.

Böyle bir terbiyesizliği asla kabul edemeyeceklerini belirten Zuhal Topal, "Senin ne haddine benim yarışmacımı masadan kovucaksın" diyerek tepki gösterdi.

Topal konuşmalarına şu şekilde devam etti;

"Kaç gündür idare ettik yaşından ve yaşadıklarından dolayı alttan aldık. Yok babama bunu yaptım ettim marifet gibi de anlatıyor. Saygı ve terbiye sınırını aşan böyle gider. Abilik, ablalık yapmaya çalıştık dün ağlamış. Bu asilik bu yaptıkları normal değil. Biz mi sana özelini gel anlat dedik."

"Özelini Anlat Sonra Konuşulunca Kavga Et"

Tv programında olduğunu unuttuğunu söyleyen Topal, "Biz mi sana diyoruz özelini anlat diye. Kimse kimseye böyle bir saygısızlık yapamaz. İşte sonra böyle diskalifiye edilirsin" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi